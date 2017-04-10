Чартеры в Турцию снова отменят

Россия может приостановить чартерные полеты в Турцию. Соответствующее письмо российским авиакомпаниям разослала Росавиация . Текст сообщения передает портал Tourdom.ru

«В связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике, возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции. Прошу принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ», - говорится в сообщении ведомства.