Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Чартеры в Турцию снова отменят
Россия может приостановить чартерные полеты в Турцию. Соответствующее письмо российским авиакомпаниям разослала Росавиация. Текст сообщения передает портал Tourdom.ru.
«В связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике, возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции. Прошу принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ», - говорится в сообщении ведомства.
Письмо подписано заместителем главы Росавиации Олегом Климом. Туроператоры подтвердили, что перевозчики получили данное письмо. Специалисты утверждают, что подобные меры негативно скажутся не только на операторах и агентствах, но и на пассажирах. Всего на чартерные рейсы приходится не менее 30% всех проданных путевок в Турцию. В ноябре 2015 года Москва ввела запрет на нерегулярные рейсы в Турцию в связи со сбитым турецким истребителем российского бомбардировщика Су-24М, возвращавшегося на базу после выполнения боевого задания в Сирии. Ограничение было отменено в августе 2016 года.
«Секрет фирмы» объясняет, где и как отдохнуть вместо Турции и Египта
Оставить комментарий