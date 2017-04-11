Ученые нашли связь между рождением человека и выбором профессии

Об этом сообщает издание "Ридус".

Порядок рождения детей в семье в будущем может повлиять на их профессиональный выбор. По мнению британских ученых, первенцы испытывают наибольший интерес к научной деятельности, средние дети склоны к работе в сфере управления, а младшие максимально проявляют себя в творческих сферах.

Старшие братья и сестры чаще других делают карьеры астронавтов. Также у первенцев больше, чем у других, шансов стать рок-звездами, полагают психологи. По их мнению, рожденные первыми как правило тянутся к науке и технике, как, например, ученые Стивен Хокинг и Тим Бернерс Ли.

Билл Гейтс. Исследователи делают вывод, что средние дети обычно садятся в кресла постов генеральных директоров компаний. Для формирования карьеры в управленческой сфере у них больше шансов, чем у их старших или младших братьев и сестер. В частности, к таким людям относятся Марк Цукерберг

Выводы ученых базируются на том, что средние дети с детства привыкли сражаться за внимание окружающих и существовать в условиях жесткой конкуренции.

Для младших детей характерны чувствительность и идеализм. Среди них наиболее часто встречаются представители творческих профессий.