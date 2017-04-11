Россияне отдохнут от Турции

Резко обострившееся в результате последних действий США в Сирии политическое напряжение между Россией и Турцией вылилось в предсказуемый и уже опробованный жест Москвы. Накануне высокого летнего сезона Росавиация предупредила о возможности запрета чартерных рейсов на турецкие курорты. По предварительным оценкам, туры уже проданы 200-400 тыс. туристов, по году ожидался поток 3 млн человек. Эта мера — один из наиболее чувствительных для Анкары инструментов давления. Сейчас Москва может применять его как аргумент не только в политическом, но и в экономическом споре: в ближайшее время должны начаться переговоры двух стран по урегулированию проблемы с фактически остановленными в середине марта поставками российского зерна в Турцию.

"В связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции" -- такую телеграмму за подписью заместителя руководителя Росавиации Олега Клима получили российские чартерные авиакомпании. Текст телеграммы "Ъ" процитировал один из туроператоров и подтвердил источник в одной из авиакомпаний. Чиновник просит "принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ", добавляет один из собеседников "Ъ". В Росавиации от комментариев отказались. Представитель Ростуризма Светлана Сергеева заявила, что решение Росавиации не обсуждалось с ведомством.

Турция -- самое популярное летнее туристическое направление по итогам сезона раннего бронирования. По оценкам Российского союза туриндустрии (РСТ), на страну сейчас приходится около 30% от общего количества продаж туров. По информации одного из туроператоров, места на чартерные рейсы в Турцию на летний период могли быть проданы уже 400 тыс. человек. Источник "Ъ", близкий к Ростуризму, говорит о 200 тыс. человек. По его словам, в целом за 2017 год операторы рассчитывали продать 3 млн туров в Турцию. По данным Level.Travel, сегодня недельный тур на двоих на середину июня по системе all inclusive можно купить за 50 тыс. руб. То есть упущенная выгода туррынка может превысить 75 млрд руб., а прямые потери -- 5 млрд руб.

От зерна к Шайрату

Москва уже прерывала чартерное сообщение с Турцией в конце 2015 года, когда истребитель этой страны сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Полеты возобновились в сентябре 2016 года после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед Владимиром Путиным за сбитый самолет.

Но в середине марта отношения снова обострились: Турция исключила Россию из числа стран, имеющих право на беспошлинный импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и шрота, гороха, риса и пр. Теперь на их ввоз действует, по сути, запретительная пошлина 130%. На рынке этот шаг расценили как попытку давления на фоне сохранения запрета на поставку в Россию турецких томатов и ряда других овощей и фруктов. Москва не могла прояснить ситуацию с Анкарой почти месяц, переговоры должны состояться только в конце этой недели.

Уже одних проблем с зерном было бы достаточно для угроз со стороны России, однако на днях возник новый, не менее острый повод -- реакция господина Эрдогана на ракетные удары США по авиабазе Шайрат в Сирии 7 апреля. По данным источников "Ъ" в Москве, российское руководство было возмущено реакцией Анкары: речь идет даже не о том, что турецкие официальные лица поддержали действия союзника по НАТО , а о том, что они стали подталкивать Вашингтон к еще более радикальным мерам -- новым ударам по сирийской военной инфраструктуре. Кроме того, в Анкаре вновь вернулись к своему традиционному подходу, согласно которому непременное условие урегулирования в Сирии -- уход президента Башара Асада . По словам источника "Ъ" в Москве, занимающегося российско-турецкими отношениями, "обсуждение темы запрета чартеров перед началом туристического сезона может быть сигналом Анкаре: подумайте об экономических и иных последствиях, прежде чем столь демонстративно перечеркивать наши договоренности по Сирии".

В то же время ряд экспертов считают экономические вопросы более существенными. "Российская сторона собиралась начать переговоры об отмене ограничений после конституционного референдума, который пройдет в Турции 16 апреля,-- поясняет эксперт Международной организации стратегических исследований в Анкаре Керим Хас .-- И, похоже, Россия хочет вести эти переговоры с позиции силы". Что касается "сложной внутриполитической ситуации", о которой говорится в сообщении Росавиации, то это лишь повод, считает Керим Хас. "Российские туристы не сильно обеспокоены вопросами безопасности, они готовы ехать в Турцию, несмотря на предупреждения властей",-- убежден господин Хас.

Лето хуже зимы

Представитель РСТ Ирина Тюрина считает, что введение новых ограничений скажется на рынке намного сильнее, чем прежний мораторий. "В 2015 году реализация остановилась поздней осенью, в это время Турция практически не пользуется спросом, сейчас разгар сезона летних бронирований, путевки уже проданы и оплачены",-- объясняет она. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов указывает, что ухудшение политической обстановки в Сирии уже изменило настроение и самих туристов. "У нас достаточно много звонков, клиенты спрашивают, можно ли изменить тур, выбрав другое направление",-- рассказал он. При этом реальных аннуляций туров пока нет: на этапе раннего бронирования отмена поездки предполагает штрафы в размере $300-400.

В авиакомпаниях официально не комментируют телеграмму Росавиации. Представитель одного из чартерных перевозчиков говорит, что в отличие от ситуации 2015-2016 годов для них последствия запрета могут быть минимальны: "Мы диверсифицировали чартерные программы, наладив рейсы в Доминикану, Вьетнам, Таиланд, Тунис, на Кубу. Если ограничения будут введены, то туристы переориентируются на Грецию, Кипр и Тунис". Аналогично ситуация развивалась при прошлом моратории.

Одновременно запрет и даже просто его угроза могут помочь заполнить российские курорты. Сейчас они проигрывают: по данным Tutu.ru, в начале апреля доля продаж туров в Турцию достигла 30% от всего объема, на Россию пришлось 20%. По оценкам гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина , в случае запрета на туры в Турцию российские курорты могут получить около 1 млн туристов.

Потери туристической отрасли Турции от возможного закрытия чартерного авиасообщения могут быть существенными. Еще в конце 2016 года поток туристов из Европы в Турцию из-за сложной политической обстановки в стране сократился в полтора раза: их заменили отдыхающие из России. "Но запрет чартерных рейсов не поможет добиться экономических целей,-- полагает эксперт Университета экономики и технологий в Анкаре Тогрул Исмаил.-- Если Москва хочет отмены ограничений на ввоз пшеницы, достаточно самой отменить пошлины на турецкие огурцы и помидоры".