Вциом: популярность профессии военного выросла вдвое за пять лет

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМа ), за последние пять лет доля россиян, которые своим подрастающим детям советуют делать карьеру в армии, увеличилась больше чем вдвое: с 6% в 2012-м до 13% — в 2017-м. Резко подскочила и популярность профессии полицейского.

«Улучшение социального обеспечения военнослужащих, техническое переоснащение армии — эти меры способствовали повышению статуса служащих в рядах Вооруженных сил,— объясняет директор исследовательских проектов ВЦИОМа Елена Михайлова .— Меняется и отношение к сотрудникам полиции. Люди видят, что у работников силовых структур стабильная занятость, гарантированный заработок, понятная карьерная стратегия. Все это особенно востребовано в условиях экономического кризиса».

Профессиональная служба в армии привлекает не только родителей, но и саму молодежь, в первую очередь в регионах, где вопрос трудоустройства стоит остро, прежде всего на Северном Кавказе. В небольших городах профессия военнослужащего пользуется популярность еще и потому, что она дает шанс на переезд в более перспективное место. В результате, говорит эксперт, налицо феномен: если прежде взятки давались, чтобы откосить от службы, то теперь — чтобы попасть в армию.