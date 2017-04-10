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Ученые раскрыли целебный секрет чая каркаде
Фото: rueconomics.ru
Диетологи советуют периодически употреблять каркаде помимо черного и зеленого чая.
Каркаде помогает гипертоникам и диабетикам
Как сообщают СМИ, эксперты уверены, что каркаде обладает лекарственными свойствами. В нем содержится высокая концентрация витамина C и антиоксиданты. При этом калорий у каркаде крайне мало и совершенно отсутствует кофеин.
В первую очередь этот чай специалисты предназначают людям, страдающим от сахарного диабета. Кроме того, ученые считают, что каркаде помогает при лечении большинства заболеваний печени, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, снижает давление и уменьшает риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.
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