Ученые раскрыли целебный секрет чая каркаде

Диетологи советуют периодически употреблять каркаде помимо черного и зеленого чая.

Каркаде помогает гипертоникам и диабетикам

Как сообщают СМИ, эксперты уверены, что каркаде обладает лекарственными свойствами. В нем содержится высокая концентрация витамина C и антиоксиданты. При этом калорий у каркаде крайне мало и совершенно отсутствует кофеин.

В первую очередь этот чай специалисты предназначают людям, страдающим от сахарного диабета. Кроме того, ученые считают, что каркаде помогает при лечении большинства заболеваний печени, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, снижает давление и уменьшает риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.