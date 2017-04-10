Не уничтожайте продукты — отдайте их бедным

Россия уже третий год уничтожает незаконно ввезенные товары из стран, попавших в список продуктового эмбарго. Больше того, Россельхознадзор предлагает отправлять под бульдозер еще больше: фальсификат, продукты с поддельными документами или без них, а также те, которые инспекторы сочтут опасными.

Параллельно тонны продуктов уничтожают супермаркеты, не успев их продать до истечения срока годности. Все эти огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране есть значительное число недоедающих. В последние два-три года проблема стала еще более актуальной вследствие сокращения реальных доходов населения, особенно болезненного для семей, где много детей или мало здоровых взрослых. По данным Росстата, с 2013 по 2015 год жители России стали есть меньше мяса (на 2 кг в год на человека), рыбы (на 5 кг), молока и молочных продуктов (на 9 кг), сахара (на 1 кг).

Как мы можем помочь 22 млн россиян, которые уже живут за чертой бедности?

Что мешает нам создать по европейским образцам систему продуктовой благотворительности, основанную на передаче в специализированные организации магазинами продуктов с приближающимся окончанием срока годности, а поставщиками — продуктов, отвергнутых торговлей по причинам, не связанным с их безопасностью?

Да, может показаться негуманным кормить бедняков продуктами не первой свежести или не лучшего качества. Подливая масла в огонь, Роспотребнадзор рапортует, что у нас и на полках магазинов больше половины продуктов не соответствует нормам. Вполне возможно, но несоответствие нормам — это в том числе такие вещи, как, допустим, неправильная маркировка. Ошибся в названии красителя — ввел потребителя в заблуждение.

Доля субъектов, в деятельности которых нашли нарушения, ставшие причиной причинения вреда, среди проверенных Роспотребнадзором в 2015 году составила 1,4%, среди проверенных Россельхознадзором — 0,7%. Об этом сказано в докладе Минэкономразвития «Об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого надзора». И это позволяет сделать вывод, что практически все продукты, не соответствующие нормам, безопасны и годны для употребления в пищу.

Кроме того, каждая торговая сеть примерно знает, сколько единиц продукции ей удастся продать, если за три дня до истечения срока годности товарной партии осталась нереализованной 1 тыс. единиц. Остальное будет отправлено на уничтожение или утилизацию, за что еще придется заплатить. Либо же эти продукты вернут изготовителям на промпереработку, если это предусмотрено договором поставки. Не лучше ли для продавца передать эти продукты благотворительной организации, которая оперативно вывезла бы их и до истечения срока годности распределила или продала по символическим ценам нуждающимся по спискам социальных служб? Очевидно лучше, если только это не приведет к дополнительной налоговой нагрузке на такого продавца, поэтому потребуется внести изменения в налоговое законодательство.

Другое препятствие — неспособность благотворительных организаций обеспечить соответствие мест реализации таких продуктов и приготовленных из них блюд обязательным санитарным и иным требованиям. Его не преодолеть, не смягчив применяемые здесь обязательные требования. Важно также законодательно обеспечить таким организациям доступ к базам данных социальных служб, максимально упростив нуждающимся получение благотворительной помощи.

Призываю всех, кто считает это важным и готов вносить свой вклад, объединиться для разработки и реализации программы продуктовой благотворительности.

Автор — глава Союза потребителей Российской Федерации