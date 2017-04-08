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Астрологи указали самые опасные даты 2017 года
Астрологи сходятся во мнении, что 2017 год станет сложны периодом для всего человечества. Многие из них отмечают, что особенно тяжелыми месяцами могут стать апрель, сентябрь и декабрь текущего года.
Так, астролог Татьяна Кудрявцева считает, что в сентябре людей могут ожидать природные и техногенные катастрофы, сообщает портал Misanec.ru. В последних месяцах 2017 года могут произойти страшные аварии, взрывы, конфликты. Она указала и дни, когда, по ее мнению, нужно быть особенно осторожным.
Апрель: 4, 8, 9, 10,11, 14, 23, 26, 28
Май: 6, 8, 10, 11, 25, 26, 27, 29
Июнь: 4, 9, 10, 12, 15, 23, 24, 25, 28, 30
Июль: 1, 2, 8, 9, 10, 17, 18, 20, 22, 23, 27
Август: 3, 4, 6, 7, 8, 15, 21, 24, 28, 29
Сентябрь: 3, 5, 6, 12, 14, 19, 20, 21, 27, 28, 29
Октябрь: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 19
Ноябрь: 1, 2, 4, 18, 19, 23, 26, 28, 29
Декабрь: 1, 3, 9, 18, 21, 22, 25
Астролог Василиса Володина заявила, что в зоне особого внимания должны быть дни с 7 мая по 2 июня. После этого ожидается спокойный период, напряженность усилится с начала июля до середины октября 2017. На своем сайте они указала периоды времени, которые могут восприниматься как "самые сложные события года":
7 мая – 2 июня
20 июня – 7 июля (с 28 по 30 июня наиболее сильное влияние)
13 июля по 27 августа (с 1 по 10 августа наиболее сильное влияние)
20 сентября – 17 октября (с 24 по 29 сентября наиболее сильное влияние)
14 ноября – 6 декабря
24 – 31 декабря
В эти периоды могут возникать различного рода форс-мажоры: аварии, террористические акты, стихийные бедствия.
Астролог Влад Росс указывает, что самым опасным днем станет 13 октября 2017 года, а Светлана Драган отметила "напряженные точки" на апрель и осень 2017 года. Возможно, человечество могут ожидать техногенные катастрофы, а также возможны наводнения примерно в этот же период.
Павел Глоба отметчает, что 2017 год будет не самым простым годом. Весь мир будет стоять на пороге Третьей Мировой войны. Возможно, будут большие человеческие жертвы из-за природных и военных катаклизмов.
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