Отпуск по отходу от ребенка

Рождение детей заставляет многих отказаться от планов по покорению мира и ездить исключительно на семейные курорты Турции или Болгарии, с грустью вспоминая многодневные походы в горы или сплав по рекам в Колумбии. «Лента.ру» излагает основные тезисы статьи в The Independent, посвященной отпуску в стиле чайлд-фри.

В очередной отпуск Дебби Тейлор с мужем отправились в Дубай. Обычная история, если бы не тот факт, что мать троих детей оставила их дома. «Я совершенно не чувствую вины, когда еду куда-нибудь без них. Дети знают, что на 99 процентов времени мой главный приоритет и забота — именно они», — говорит Дебби.

Однако мало кто из родителей придерживается такого мнения. В 2014 году Кейт Миддлтон принц Уильям улетели отдыхать на Мальдивы, оставив семимесячного Джорджа на попечение няни. Британские таблоиды и социальные сети тут же обвинили их в недостаточном внимание к сыну, несерьезном отношении к родительским обязанностям и прочих смертных грехах.

Дебби Тейлор осуждения со стороны знакомых и родственников не замечает. И даже если бы она столкнулась с непониманием, все равно бы не отказалась от своих принципов. «Я знаю, что мои дети счастливы», — подчеркивает Дебби. Они с мужем уже путешествовали без детей по Великобритании, и однажды им даже составили компанию ее подруги из Суррея, где она живет и работает преподавателем. Детей подруги тоже, разумеется, оставили дома.

«Материнство — это работа на полный рабочий день, не позволяющая отвлечься ни на секунду. Однако уделять время себе не менее важно, чем собственным детям», — добавляет Дебби.

Копирайтер Кей Томас, мать троих детей, говорит, что она бы ездила намного чаще, если бы ей не приходилось так долго собираться в дорогу. «Для однодневной поездки в Эдинбург мы готовились три дня», — жалуется она. По ее словам, за последние 13 лет у нее был лишь один день, который был полностью в ее распоряжении

Психотерапевт Дженни Миллер считает, что желание отдохнуть не только от работы, но и от детей — это не эгоистично, а очень правильно. «Родители могут вновь ощутить, каково это отвечать только за самих себя. Дети же в отсутствие мамы почувствуют себя более самостоятельными и лучше поймут, насколько важна материнская забота. В будущем это поможет им в их отношениях с собственными детьми», — говорит она.

Особенно важен отпуск без детей для матерей-одиночек, потому что в повседневной жизни у них еще меньше времени на самих себя, отмечает психотерапевт.

Если решитесь уехать в отпуск без детей, то первое, что вы ощутите, — это чувство вины, продолжает Дженни. С этим надо справиться. И к этому можно подготовиться. Накануне отпуска отдайте ребенка на выходные бабушке, родственникам или друзьям. Общайтесь с ним только по интернету или телефону.

Пакуя чемоданы, не забудьте оставить дома трогательные записки о том, как сильно вы любите своих детей и как будете скучать по ним во время поездки.

Владелица агентства люксовых туров Гейнор Пикар говорит, что для многих ее клиентов из высших слоев общества путешествия без ребенка — неотъемлемая часть материнства. Она подчеркивает, что ее туристы — совершенно нормальные люди, которые очень любят своих детей. Более того, в последнее время все больше семейных пар выбирают не просто путешествия без детей, но и отдельно друг от друга.

Гейнор уточняет: речи о полном отказе от совместного отдыха, конечно, не идет. Просто хотя бы раз в год многим необходимо побыть в одиночестве, отдохнуть от семьи.

Дебби Тейлор говорит, что ее отношения с детьми изменились к лучшему. Дети теперь обращают больше внимания на то, что делает для них мать. Кроме того, по словам Дебби, время, проведенное наедине с мужем, добавило интенсивности и их отношениям.

Тем, кто решится отправиться на отдых без детей, «Лента.ру» рекомендует придерживаться нескольких простых рекомендаций:

1. Выбирайте направления, куда бы вы не смогли поехать вместе с семьей. Займитесь рафтингом в Карелии, приобретите йога-тур в Индию или попробуйте пожить в семье аборигенов где-нибудь в Африке.

2. Цените тишину. Откажитесь от больших гостиниц в пользу бутик-отелей, семейных гастхаусов и апартаментов. Так вы обретете спокойствие, которого так не хватает молодым родителям.

3. Заводите новые знакомства — пообщайтесь с немецким пенсионером, загорающим в соседнем шезлонге, в кафе заведите разговор с официантом, подружитесь с настоятелем храма. Поверьте, в путешествиях с детьми на это у вас не будет времени.

4. Посвятите отпуск себе. Ходите на спа-процедуры, посещайте театры, танцуйте в клубах и не забудьте о турах на винодельни. В таких местах детям скучно, а вам — нет.

5. Общайтесь со своим любимым. Дома зачастую времени на супружеское общение остается немного — работа, дети и быт делают свое дело. На отдыхе стоит полностью отдаться совместному времяпрепровождению, вспомнить медовый месяц и попытаться узнать друг о друге что-нибудь новое.