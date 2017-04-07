Названа стоимость круизов из Сочи в Крым

Минимальная стоимость шестидневного морского путешествия по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи предстоящим летом составит 25100 рублей с человека. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП "Росморпорт", известив о начале бронирования круизов на лайнер "Князь Владимир".

Стоимость путешествия из Сочи в Крым и обратно будет зависеть от сезона. Всего их будет три: низкий (с 24 сентября по 8 октября), средний (с 11 по 18 июня и с 3 по 17 сентября), а также высокий (с 25 июня по 27 августа).

Кроме того, на стоимость путевки повлияет и категория каюты. На круизном лайнере "Князь Владимир" можно будет заселиться как представлены различные типы кают: внутренняя, внешняя или двухкомнатная каюта повышенной комфортности - сьют.

При посадке в Сочи или Ялте минимальная цена во внутренней каюте без окна составит 25100 рублей в низкий сезон, 26600 в редний и 29500 рублей на человека в высокий сезон. Самая высокая цена - за сюты на пятой и седьмой палубах. Здесь минимальная цена будет 55300 рублей на человека в низкий сезон при отправлении из Сочи или Ялты.

Всего на борту круизного судна расположено 337 кают, рассчитанных на 940 пассажиров. Экипаж лайнера длиной 142 метра, насчитывающего девять палуб, составляет 250 человек. К услугам пассажиров будут четыре бассейна, два ресторана, в которых организовано питание по системе "шведский стол", а также кинотеатр, бары и концертные площадки.

Для туристов будет организована удобная и доступная система онлайн-бронирования. С 11 июня 2017 года комфортабельный лайнер будет отправляться каждое воскресенье по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи. Предусмотрены однодневные заходы в порты городов Новороссийск и Севастополь, двухдневная стоянка в Ялте и обратное возвращение в Сочи. Для удобства пассажирам будет предложена возможность начинать и заканчивать круиз в городах Новороссийск, Ялта и Севастополь. Предусмотрены системы скидок для детей, пенсионеров, военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.