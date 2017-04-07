В сети раскрыли странные увлечения богатейших людей мира

Пользователи Reddit раскрыли, чем на самом деле увлекаются богатейшие людей мира. В итоге обсуждение набрало более 14 тысяч комментариев.

Инициатором выступил пользователь с ником Djcard1, опубликовавший в специальном разделе AskReddit вопрос «Какими вещами, о которых обычные люди и слыхом не слыхивали, увлекаются супербогачи?» В ответ посетители ресурса прислали тысячи примеров необычных увлечений миллионеров.

«Они ужинают за границей. Я слышал о состоятельных лондонцах, которые просто запрыгивают в свои вертолеты и летят ужинать в Париж, а затем возвращаются», — поделился один из них.

«Они использует сезонную мебель: "Уже почти апрель. Нам пора доставаться наши весенние кушетки и шезлонг, а еще заменить зимний обеденный стол и китайский сервиз на весенние. И лучше достать все подходящие шторы" », — передразнил богачей пользователь с ником 7ofalltrades.

Некоторые не стали пересказывать слухи, решив поделиться с посетителями Reddit собственным опытом. «Генеральный директор компании, где я раньше работал, вырыл на своем заднем дворе гигантский бассейн, куда погрузили затонувший корабль, чтобы он мог погружаться с аквалангом и плавать вокруг него», — отметил RedBarnGuy.

«Я работал в книжном магазине Нью-Йорка, который находился в одном знании с множеством роскошных апартаментов. Однажды к нам зашла парочка. Вошедшие рассказали, что только что переехали и им требуется купить гору книг, чтобы красиво оформить домашнюю библиотеку. Они инструктировали нас, какие типы книг им нужны. Но по большей части покупали оптом, основываясь на наших рекомендациях произведений, которые показали бы их гостям какие они умные и начитанные. Они заплатили нам 25 тысяч долларов, только для того, чтобы кому-то показать, что у них есть библиотека», — рассказал Chaosrayne9000.

Его пост собрал более 33 тысяч лайков и стал самым популярным в обсуждении.