Умер писатель Александр Гаррос

На 42-м году жизни скончался российский писатель Александр Гаррос . Об этом сообщила его супруга Анна Старобинец в своем аккаунте в Facebook

«Саша умер. Бога нет», - написала Старобинец.

Гаррос скончался в Израиле. Последние несколько лет своей жизни писатель страдал от онкологического заболевания.