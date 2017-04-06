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Умер писатель Александр Гаррос
Александр Гаррос
Фото: ast.ru
На 42-м году жизни скончался российский писатель Александр Гаррос. Об этом сообщила его супруга Анна Старобинец в своем аккаунте в Facebook.
«Саша умер. Бога нет», - написала Старобинец.
Гаррос скончался в Израиле. Последние несколько лет своей жизни писатель страдал от онкологического заболевания.
В 2003 году Гаррос выиграл премию «Национальный бестселлер» с книгой «[Голово]ломка», которую он написал совместно с Алексеем Евдокимовым. Также Александр Гаррос является соавтором книг «Чучхе», «Фактор фуры» и «Серая слизь». Литератор публиковался в «Эксперте», «Снобе» и «Вокруг свете».
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