В выходные нас будет ждать похолодание на семь градусов

В столице самым теплым днем на этой неделе станет четверг, воздух прогреется до 10-15 градусов, хотя будет и небольшой дождь. В пятницу будет на пару градусов прохладнее. А к выходным температура понизится на 5-7 градусов. В субботу - 5-10 градусов, в воскресенье - 2-7 градусов. В ночь на воскресенье температура понизится до -2 мороза. Из осадков на этой неделе дождь и мокрый снег, но уже не такие сильные.

На севере Европейской территории еще лежат сугробы. В Мурманской, Архангельской области, Коми высота их высота достигает 50-60 сантиметров. Погода ветреная, температура 2-7 градусов тепла. Самый теплый регион - Вологодская область, где +10 градусов, но со снегом.

В Поволжье осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем на севере региона 7-12 градусов, в среднем Поволжье 5-10 градусов.

На юге тепло, 14-19 в Северокавказском регионе. На черноморском побережье 21 градус тепла. В Крыму в среду 12-17 градусов, к выходным станет холоднее на пару градусов.

Дожди и мокрый снег на Урале: Пермском крае, Свердловской области. Днем в среднем 5-10 градусов. Холодно в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Но к концу недели эти регионы ждет потепление до 2-8 градусов.

В центральных районах Красноярского края все холоднее. После +18 здесь похолодало до 0 - +5 градусов, в четверг прогреется до 3-8 градусов. Осадки: снег с дождем.

Сильный ветер будет дуть по всему северу Сибири и Дальнего Востока. От Ямала до Таймыра, и даже Якутии. Погода в этих регионах с метелью и мокрым снегом.

Портится погода на Дальнем Востоке. Понизится температура в Амурской области, до 7-12. В Хабаровском крае ненастная погода на побережье.