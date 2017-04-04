АТОР отреагировала на скандал с отказавшим русским девушкам рестораном в Мадриде

«Это частный случай. Напомню, что задолго до любых санкций в Австрии были зафиксированы случаи, когда гостиницы демонстративно не хотели заселять российских граждан. Но неадекватных людей в каждой стране много, и если на них ориентироваться, то полмира можно засудить», — заявила Ломидзе.

Организатор мероприятия Анастасия Самоторова рассказала об инциденте в аккаунте «Доброе утро, Мадрид!» в Facebook. По ее словам, менеджер заведения отказал ей в обслуживании, заявив, что «люди происхождением из России не приветствуются». Предполагалось, что вечеринку посетит порядка 100 человек. Владелец группы ресторанов Sagardi Микель Лопес де Виньаспре принес извинения Самоторовой после того, как девушка написала заявление в полицию. Позднее руководство ресторана отвергло обвинения Самоторовой, заявив, что вечеринку не удалось провести «из-за формата заведения».