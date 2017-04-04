Петербуржцы готовы подвозить людей утром на работу

В связи с тем, что работа метрополитена во вторник не будет восстановлена окончательно, петербургские водители вновь предлагают свои услуги.

Акция петербургской взаимовыручки продолжится 4 апреля

Как сообщают СМИ, петербуржцы, имеющие личный автотранспорт, стали предлагать свои услуги сразу после того, как все станции метрополитена закрылись. Одни брали с собой попутчиков, выезжая из центра. Другие просто развозили людей по разным маршрутам.

Во вторник эта спонтанная акция петербургской взаимовыручки продолжится. Автовладельцы предлагают утром 4 апреля подвезти петербуржцев с окраин в центр, чтобы те смогли без проблем добраться до работы.