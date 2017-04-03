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Пользователи «Рамблера» выбрали лучший логотип для «Золотого кольца России»
Фото: Рамблер/
Туристическому маршруту "Золотое кольцо России" в 2017 году исполняется 50 лет. В честь празднования дизайнеры представили шесть логотипов маршрута, из которых пользователи портала "Рамблер" выбрали лучший вариант графического оформления.
На голосовании, посвящённом выбору нового логотипа для маршрута и прошедшем при поддержке портала культурного наследия России «Культура РФ», были представлены шесть вариантов логотипа, созданные дизайнерами Ярославской и Владимирской области, а также Центром молодежного туризма.
В акции приняло участие свыше 40 тысяч пользователей портала, победитель определился уже в первые часы.
На официальной площадке голосования «Рамблер» 29% пользователей отдали предпочтение варианту из Владимирской области, изображающему три позолоченных купола, вписанные в золотое кольцо. На втором месте, поддержанный 25% опрошенных, оказался логотип дизайнера Ивана Ветрова из Центра молодёжного туризма, где написанная вязью фраза «золотое кольцо» окружена орнаментом, стилизованным под очертания и узор металлического щита. Тройку лидеров завершила его же работа, получившая поддержку 20% респондентов и представляющая собой оформленное в виде княжеской короны название маршрута.
Чуть меньше пользовательских симпатий получили варианты от Ярославской области, а также логотип дизайнера Натальи Сорокиной (НИУ ВШЭ).
Выбранная на голосовании символика будет использоваться для продвижения «Золотого кольца» в регионах и у каждого города-участника она будет своя.
План празднования 50-летия маршрута «Золотое кольцо России» включает более сорока мероприятий, которые будут проходить в течение года в разных городах России. Среди городов-участников - Суздаль, Плес, Сергиев Посад, Кострома, Ярославль, Ростов, Переславль Залесский, Углич, Нерехта, Владимир, Кострома, Малоярославец, а также многие другие. С подробным путеводителем по городам можно ознакомиться в специальном проекте портала «Культура.РФ».
О Rambler&Co
Rambler&Co – одна из крупнейших российских групп компаний, работающих в области медиа, технологий и электронной коммерции, с аудиторией свыше 40 миллионов человек в месяц. Компания является лидером среди медиахолдингов по охвату в Рунете (рэнкинг Центра исследований РИА Новости «ТОП 20 медиахолдингов по охвату в Рунете» от 28.11.2013). Образована в 2013 году путем объединения активов «Афиши-Рамблера» (портал «Рамблер», сервисы «Рамблер/касса», «Афиша-Рестораны», «Рамблер/недвижимость», интернет-издания «Афиша», Lenta.ru, e-commerce платформа Price.ru) и SUP Media («Газета.ru», LiveJournal.com, «Чемпионат.com» и др.). С апреля 2014 года компания работает под единым брендом Rambler&Co. Председателем совета директоров и руководителем Rambler&Co является Александр Мамут.
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