Жители России в апреле смогут наблюдать оппозицию Юпитера и "неуловимый" Меркурий

Жители России в апреле смогут увидеть несколько астрономических событий - оппозицию Юпитера, "неуловимый" Меркурий и метеорный поток Лириды. Об этом сообщил в интервью ТАСС член правления Ассоциации планетариев России, директор уфимского планетария Анатолий Денисов.

"В первой половине апреля можно на закате попытаться отыскать Меркурий, который называют неуловимым из-за трудной доступности для наблюдений. Эта ближайшая к Солнцу планета часто прячется в его лучах и не отходит далеко. Наиболее благоприятное время для ее наблюдений наступает в период, когда она на небе максимально удаляется от Солнца", - пояснил Денисов.

По его словам, в начале апреля Меркурий будет виден в течение двух часов после захода Солнца, на западе, у самого горизонта как яркая звездочка. Спустя неделю хорошей видимости блеск Меркурия резко ослабнет, его все труднее будет отыскать на фоне светлого неба. "К середине месяца продолжительность его видимости очень сократится, - рассказал собеседник агентства. - А 20 апреля он вступит в нижнее соединение с Солнцем, то есть будет находиться на прямой между Землей и Солнцем, перестав быть видимым".

Оппозиция Юпитера Оппозиция или противостояние Юпитера произойдет 7 апреля. "В этот момент планета окажется на одной прямой с Землей и Солнцем, причем Земля расположится в середине. Это время самое благоприятное для наблюдения планеты, так как она будет находиться на наименьшем расстоянии от Земли и иметь наибольшую яркость", - отметил Денисов.

Юпитер восходит вечером, поднимаясь высоко над горизонтом к середине ночи, и заходит утром. Его легко отыскать, поскольку это самая яркая "звезда" на ночном небе. В бинокли вблизи Юпитера можно увидеть его самые крупные спутники - Ио, Европу, Ганимед и Каллисто, открытые Галилео Галилеем в 1610 году. А в телескоп можно рассмотреть пояса и зоны Юпитера и знаменитое Большое Красное Пятно, рассказал директор планетария.

"Таким ярким Юпитер будет виден еще продолжительное время, только через месяц он незначительно уменьшит свою яркость. После противостояния Юпитер будет восходить все раньше, до захода Солнца, а вечерами он будет сиять на юго- востоке самой яркой "звездой". Венера, превосходящая его в блеске, в апреле будет "утренней звездой", появляясь на утреннем небе только перед рассветом, и не составит ему конкуренции", - добавил Денисов.

Рой метеоров с хвоста Тэтчер

Еще одним значимым астрономическим событием месяца станет метеорный поток Лириды, действующий с 16 по 25 апреля. В это время Земля будет проходить сквозь рой пылинок, оставленных хвостом кометы Тэтчер (C/1861 G1). В результате пылевые частицы, влетая в атмосферу Земли со скоростью 49 км/сек и сгорая, создадут красивый эффект "падающей звезды", рассказал собеседник ТАСС.

Лириды - яркие белые метеоры, они являются одним из старейших известных метеорных потоков. Первое упоминание о них датируется 687 годом до нашей эры. Эффектные метеорные дожди Лирид наблюдались в 1803 и 1922 годах, причем в 1803 году можно было наблюдать до 700 метеоров в час. Последняя высокая активность потока была отмечена в 1985 году - 200 метеоров в час.

Радиант потока находится на границе созвездий Лиры и Геркулеса недалеко от Веги - самой яркой звезды в Лире, пояснил спикер.

"В этом году максимум Лирид ожидается в утренние часы 22 апреля, в течение часа должно наблюдаться до 20 метеоров. Радиант потока виден всю ночь, но лучше всего Лириды наблюдать с полуночи и до рассвета, когда созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом, - рассказал Денисов. - Убывающая Луна в фазе меньше последней четверти взойдет только перед рассветом и существенно не помешает наблюдению метеоров".

Увидеть метеоры можно невооруженным глазом. "Нужно выбрать темное место подальше от городских огней и, набравшись терпения, долго смотреть в небо, чтобы дождаться, как по небу чиркнет "падающая звезда" - маленькая космическая странница закончит свой тысячелетний путь, сгорев в земной атмосфере", - посоветовал директор уфимского планетария.