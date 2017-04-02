Ресторан в Мадриде отказался обслуживать сотню русских девушек

В Испании разгорается скандал из-за вражды и ненависти к русским. Менеджер мадридского ресторана не пустил в ресторан группу русских женщин из ста человек, заявив, что выходцы из России – «не формат заведения». Об этом сообщила в Facebook россиянка Анастасия Самоторова, живущая в Мадриде.

«Вчера впервые за 5 лет жизни в Испании почувствовала себя чернокожим героем эпохи апартеида. Мы тут в Мадриде женским русскоязычным сообществом периодически собираемся отметить то или иное событие. Последний раз было 8 Марта около 150 человек, в этот раз зарезервировали бар в ресторане Sagardi на 1 апреля (100 человек). И вот, вчера вечером звонит мне менеджер мадридского Sagardi и сообщает, что резерв аннулирован. Почему? Не могу вам сказать. Мы не подумали, когда подтверждали резерв. Ну, думаю, с чего вдруг ресторану терять такой резерв? Давайте на прямую? Давайте! И тут даже не знаю как перевести слова менеджера, смысл в том, что люди происхождением из России "не формат" заведения Sagardi и не приветствуются в его ресторанах», - рассказала девушка в соцсети.

Девушка говорит, что у нее «потемнело в глазах» и она написала заявление в полицию.

«Дело открыли. Хотя предупредила сразу, что запись разговора не вела. И даже резерв был на словах. Баски же, устная договоренность с ними равна письменной. Тут все это знают», - пишет потерпевшая. Она добавила, что из всех доказательств только наша радостная подготовка к мероприятию с фотографиями и расхваливанием местных пинчосов и чаколи.

«Может мы тут “избаловались в своих европах” и нас в шок вводят странные вещи, но никогда в моей жизни я не чувствовала себя настолько униженной», - заявила Самоторова.

Позже она добавила, что ей позвонил владелец группы Sagardi Иньяке Виньяспре. Он принес извинения за поведение и манеру общения своего сотрудника. И заявил, что владельцы клуба «ни в коем случае не согласны с его националистическими высказываниями в адрес русского сообщества».

«Готовят сообщение с публичными извинениями. Посмотрим», - заключила девушка.