Церемония прощания с Евтушенко состоится не раньше 4 апреля

Об этом сообщил близкий друг поэта и семьи Михаил Моргулис, передает ТАСС.

"Хоронить Женю будут в подмосковном поселке Переделкино, Маша (вдова Мария Новикова . - "Газета.Ru") это подтвердила. И нужно время, чтобы организовать, подготовить этот переезд. Поэтому прощание пройдет не ранее вторника", - сообщил Моргулис.

По его словам, отпевание Евтушенко по православному обычаю будет организовано в межконфессиональной церкви Университета города Талса. В этом же университете поэт преподавал.

"После этого его перевезут в Москву, и прощание состоится уже там", - добавил Моргулис.

Ранее сын Евгения Евтушенко рассказал о последних часах жизни отца.

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-ом году жизни.