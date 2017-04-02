Прощание с Евгением Евтушенко состоится в двух странах

Прощание со скончавшимся накануне поэтом Евгением Евтушенко состоится дважды — сначала в США, где он с семьей проживал с 1991 года, а потом в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на близкого друга Евтушенко — Михаила Моргулиса, получившего эту информацию от вдовы поэта Марии Новиковой.

«Прощание обязательно состоится и в Америке — для друзей, близких и коллег поэта... Основная гражданская панихида пройдет в Москве, в одном из больших залов столицы», — пояснил Моргулис.

По его словам, в одной из церквей города Талса в штате Оклахома будет отпевание, а в местном университете, где преподавал Евтушенко, — гражданская панихида. Потом тело поэта перевезут в Москву.

«О более точном месте и дате проведения гражданских панихид в Москве и Талсе Маша обещала проинформировать чуть позже», — добавил Моргулис.