Жена Евтушенко рассказала подробности его кончины

На 85-м году жизни от остановки сердца в США скончался Евгений Евтушенко . Об этом сообщила вдова поэта Мария Новикова. В 1991 году семья Евтушенко уехала в США. Поэта пригласили преподавать в университете города Талса в Оклахоме.

С 12 марта Евтушенко находился в клинике штата Оклахома, однако только в последние дни его состояние резко ухудшилось. В палате круглосуточно находилась жена Мария.

"Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца", — сказала Мария Новикова.

18 июля Евгению Евтушенко должно было исполниться 85 лет. Он планировал провести гастрольный тур по городам России, Белоруссии и Казахстана. Местом основных юбилейных мероприятий должны были стать главные сценические площадки Москвы, передает "Интерфакс".

Генеральный продюсер фестиваля, который должен был пройти в Москве к юбилею поэта, Сергей Винников сообщил, что Евтушенко просил похоронить его в подмосковном писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком

Евгений Евтушенко родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Первое стихотворение поэта было опубликовано в газете "Советский спорт" в 1949 году, а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

В 1957 году Евтушенко был исключен за "дисциплинарные взыскания" из Литературного института имени Горького, но справедливость восторжествовала, и в 2001 году поэт получил диплом об окончании института.

Ректор Литинститута Алексей Варламов сообщил, что вуз проведет вечер памяти своего знаменитого выпускника.