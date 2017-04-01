Близкий друг рассказал о последнем послании Евтушенко

Близкий друг поэта Евгения Евтушенко почетный консул Белоруссии в Америке, руководитель фонда "Духовная дипломатия" Михаил Моргулис рассказал о его последнем послании, передает ТАСС.

"Мы часто разговаривали с Женей последние дни, и вчера, за день до своего ухода, он мне сказал: "Я умираю, Миша, я это знаю". Тогда я спросил его, хочет ли он что-то передать людям, оставить какое-то особое послание. Он задумался, а потом довольно эмоционально сказал: "Я бы очень хотел, чтобы между Россией и Америкой был мир, восстановилась дружба, и чтобы каждый человек в этих странах был бы счастлив. А все остальное людям я сказал в своих стихах", - сказал он.

В США на 85-м году жизни умер советский и российский поэт Евгений Евтушенко. По завещанию он будет похоронен в подмосковном Переделкине. Дата и время прощания будут объявлены позже.