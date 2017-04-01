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Настолько суровы...
Фото: @NovostiKrsnrsk
«Все, что вам надо знать о Севере: там холодно!» — скажет тот, кто ни разу не был за Полярным кругом. «Там чертовски холодно!» — скажет тот, кто хотя бы раз побывал там в период с октября по май. Так уж сложилось, что для тех, кто живет в относительно южных регионах, Север — это суровый край, где вечная мерзлота, полярная ночь, снега и черная пурга. Однако обитатели Заполярья искренне любят родной край таким, какой он есть. Интернет пестрит мемами, посвященными Норильску, Мурманску и другим городам Крайнего Севера. Возможно, оттого, что местные жители настолько суровы, что способны смеяться даже над тем, от чего у южан стынет все, что только может. «Лента.ру» подготовила подборку самых популярных шедевров народного творчества на эту тему.
«Жители Норильска настолько суровы, что...» — с этих слов начинается большинство шуток о городе и горожанах. Все дело в запредельных морозах: зима там длится около девяти месяцев, а столбик термометра опускается до минус 50 градусов. Норильчане с удовольствием шутят над суровыми условиями своей жизни.
Еще один повод для шуток — разноцветные многоэтажки. Близко расположенные друг к другу дома специально красят в яркие цвета по распоряжению горадминистрации: чтобы улучшить настроение горожан, когда солнце подолгу не выглядывает из-за туч и все вокруг становится серым.
Мурманчане тоже любят шутить над погодными условиями на Крайнем Севере.
Тем не менее большинство пользователей тепло отзываются о родном городе, показывая, что он не хуже самых популярных туристических мест.
Когда в Красноярске появляется солнце, его жители готовы на все ради того, чтобы придать своей коже бронзовый оттенок. Даже если для этого требуются экстремальные решения.
Северяне отличаются оптимизмом, который позволяет им превращать в плюсы даже самые очевидные минусы. Они с удовольствием делятся положительными впечатлениями от жизни в Заполярье, чем веселят пользователей соцсетей.
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