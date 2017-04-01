Умер поэт Евгений Евтушенко

В США на 85-ом году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его друга Михаила Моргулиса.

«Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность», -- рассказал он.

Поэт завещал, чтобы его похоронили в подмосковном Переделкине.

Евгений Евтушенко - один из поэтов-шестидесятников. Его выступления на поэтических вечерах в Политехническом музее в Москве неизменно собирали множество зрителей. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира. Среди его наиболее известных произведений поэмы «Братская ГЭС», «Мама и нейтронная бомба», сборники стихов «Граждане, послушайте меня». 85-летие поэта в России готовились отметить масштабным фестивалем, в котором он собирался участвовать.