Моргулис: Евшутенко умер от рака в необратимой форме

Друга российского поэта Евгения Евтушенко и почётный консул Белоруссии в Америке Михаил Моргулис сообщил, что поэт скончался от рака в необратимой форме.

«У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца», — цитирует РИА Новости Моргулиса.

Также Associated Press сообщает, что сын поэта Евгений-младший во время смерти находился рядом с отцом.

«Он скончался довольно мирно, безболезненно. Я держал его руку примерно час перед тем, как он умер», — говорит сын.

Ранее стало известно, что прощание с Евтушенко пройдёт в Москве и США, однако даты пока не определены.

Евгений Евтушенко скончался в США 1 апреля в возрасте 84 лет.