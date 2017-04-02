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Моргулис: Евшутенко умер от рака в необратимой форме
Друга российского поэта Евгения Евтушенко и почётный консул Белоруссии в Америке Михаил Моргулис сообщил, что поэт скончался от рака в необратимой форме.
«У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца», — цитирует РИА Новости Моргулиса.
Также Associated Press сообщает, что сын поэта Евгений-младший во время смерти находился рядом с отцом.
«Он скончался довольно мирно, безболезненно. Я держал его руку примерно час перед тем, как он умер», — говорит сын.
Ранее стало известно, что прощание с Евтушенко пройдёт в Москве и США, однако даты пока не определены.
Евгений Евтушенко скончался в США 1 апреля в возрасте 84 лет.
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