Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В США проходит церемония прощания с Евтушенко
Шестьсот человек собрались на прощание с Евгением Евтушенко в американском городе Талса (штат Оклахома), рассказал РИА Новости друг поэта — писатель и богослов Михаил Моргулис.
"Церемония проходит в арт-центре университета Талсы, где Евгений Александрович работал последние четверть века. В ней участвуют 600 человек", — сказал он.
По словам Моргулиса, "дети поэта читают его стихи".
Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни.
Оставить комментарий