В США проходит церемония прощания с Евтушенко

Шестьсот человек собрались на прощание с Евгением Евтушенко в американском городе Талса (штат Оклахома), рассказал РИА Новости друг поэта — писатель и богослов Михаил Моргулис

"Церемония проходит в арт-центре университета Талсы, где Евгений Александрович работал последние четверть века. В ней участвуют 600 человек", — сказал он.

По словам Моргулиса, "дети поэта читают его стихи".

Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни.