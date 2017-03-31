«Этот парень пришел из каменного века»

В начале мая 2015 года на YouTube-канале Primitive Technology появилось первое видео: безымянный автор изготовил инструменты и построил мазанку в дикой глуши Северной Австралии. Спустя два года ролик посмотрело более 18,7 миллиона человек, а за жизнью сурового блогера следят четыре миллиона фанатов. «Лента.ру» выяснила, чем автор Primitive Technology покорил сердца людей и сколько на этом заработал.

Случайному зрителю канала Primitive Technology наверняка покажется, что он нарвался на западную копию российского специалиста по выживанию Тимофея Баженова или, не дай бог, на клона «выживающего любой ценой» британского путешественника Беара Гриллса. Правда, в отличие от популярных ведущих, автор Primitive Technology тщательно скрывает свое настоящее имя и вообще не дает интервью.

Из описания его канала следует, что все съемки проходят в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии. Там же автор утверждает, что, вопреки уверенности многих зрителей, не живет в лесу, но часто выбирается в дикую глушь, чтобы спокойно работать над проектами. «Я даже ночую здесь время от времени», — рассказывает он. Благо в его районе не обитают опасные хищники, только ядовитые змеи. «Нужно быть предельно внимательным при ходьбе и аккуратно поднимать вещи с земли», — объясняет блогер.

Он также рассказывает, что самостоятельно научился строить примитивные хижины и изготавливать инструменты первобытных людей. «Все мои знания — результат сотен проб и ошибок, плюс тематические книги и, конечно, интернет. Я не из аборигенов и не имею военной подготовки», — признается блогер.

Но главная фишка безымянного героя Primitive Technology — гробовое молчание, сопровождающее все его ролики. «Когда я смотрю видеоинструкции, я всегда проматываю болтовню, чтобы поскорее увидеть само действие. Так что я решил избавиться от голосового сопровождения в пользу визуализации», — подчеркивает автор.

Под каждым роликом блогер оставляет подробное текстовое описание процесса создания того или иного предмета, так что научиться выживать в дикой природе с помощью Primitive Technology все же можно.

Блогер использует только натуральные материалы, добытые в дикой природе Северной Австралии. Например, чтобы приступить к постройке хижины с черепичной крышей (у этого видео более 25,8 миллиона просмотров), блогеру пришлось изготовить топор для рубки деревьев, глиняный горшок для обжигания черепицы, каменную стамеску и молоток.

Для каждого инструмента автор записывает полноценную видеоинструкцию, объясняя, как и что он делает. Так, на его канале имеются ролики с процессом изготовления каменного струга, ножа, дымохода, плетеных корзин и глиняного горна.

Блогер увлекается и самодельным оружием для охоты и самозащиты. В его арсенале есть 55-дюймовый (1,25 метра) самодельный лук из оливкового дерева и 60-сантиметровые стрелы с острыми наконечниками, сплетенная из волокон древесной коры праща и метательное копье со специальным рычагом. «Небольшой длины деревянный брус с углублением на конце, куда помещается задняя часть копья: это придает броску дополнительную мощность и увеличивает дальность полета», — говорится в описании ролика.

Наконец, немало времени уделяется добыче пропитания. В одной из видеоинструкций австралиец показывает, как сконструировать ловушку для обитающих в местных водоемах пресноводных креветок, а в другой — как грамотно возделать огород, чтобы посадить и вырастить маниок и батат.

На канале Primitive Technology нет рекламы, и автор, похоже, не сильно стремится монетизировать свой контент. Возможно, ему вполне хватает тех 27 тысяч долларов, которые он ежемесячно получает с коммерческих просмотров. Конечно, если у него вообще подключена партнерская программа с YouTube.

Зато у австралийца есть собственный сайт, где любой может перечислить деньги на развитие проекта. «С вашей поддержкой я могу превратить свое хобби в полноценную работу. Взамен я обещаю улучшать качество роликов и регулярно выпускать новые видео. А вы сможете побольше узнать про выживание в дикой природе», — предлагает он.

На сайте зарегистрировано более двух тысяч человек, а в кошельке австралийца накопилось более пяти тысяч долларов. Тем удивительнее, что при огромной популярности на YouTube автор постоянно просит деньги у подписчиков. Скорее всего, так происходит из-за отсутствия ссылок на его сайт в описании к роликам.

К тому же ни у него, ни и у проекта Primitive Technology нет собственных страниц в социальных сетях. «У меня нет аккаунта в Facebook, игнорируйте фейки», — отмечает он под видео и добавляет единственную ссылку на текстовый блог WordPress, где дублирует свои записи.

В комментариях восхищенные фанаты справедливо замечают, что большинство людей с головой увязли в новомодных гаджетах и совершенно забыли про примитивные технологии, не знают, как развести огонь или построить шалаш из листьев. «Этот парень пришел из каменного века. Через несколько лет он точно сконструирует компьютер», — уверены обитатели Reddit.

Подавляющее большинство подписчиков не только с радостью смотрит видеоинструкции, но и испытывает глубокое уважение к неразговорчивому австралийцу. «Мужик делает свое дерьмо и не треплется об этом», — емко подметил один из фанатов.

Многие подчеркивают, что Primitive Technology — редкий пример действительно полезного контента на просторах YouTube. Недаром собравший больше всего лайков под одним из роликов комментарий гласит: «Эй, теперь даже я знаю, как построить дом и вырастить гору красного картофеля. Спасибо тебе, молчаливый блогер».