Россияне уверены, что превосходство женщин-политиков над мужчинами заключается исключительно в частой смене шуб. От стресса граждане РФ советуют чистить картошку, знакомиться «там, где падают стрелы Амура», а «деньги, бабы, рок-н-ролл» помогут добиться успеха в жизни. Именно так респонденты в течение года отвечали на открытые вопросы социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по разным темам. К 1 апреля социологи собрали самые остроумные и искренние высказывания россиян, которые они давали на вопросы без предложенных вариантов ответа.

Так, женщины-политики должны быть на высоте, однако в жизни все-таки уступают мужчинам. Они «носят юбки», «неопрятно подстрижены», «больше косметикой занимаются, чем делом», «шубы часто меняют», «много говорят» и имеют «слабость перед деньгами». Так ответили россияне, опрошенные ВЦИОМом. Преимуществ у женщин-политиков набралось меньше — они «модно одеваются», «чаще и больше трезвые», «меньше гуляют» и «могут не вовремя улыбнуться».

Шансов добиться успеха в жизни, по мнению россиян, не так много, но они все-таки есть. Для этого нужно: «не есть, не пить», «знать Уголовный кодекс РФ» и иметь «лохматую руку». Также, как считают некоторые респонденты, могут помочь «деньги, бабы, рок-н-ролл».

Счастье видится гражданам страны довольно простым: «кошка, банька, лес и должность магистра масонов». Но при этом «надо знать себе цену» — это залог хорошего настроения.

Однако главное, по мнению россиян, — уберечься от стресса. Сделать это легко, на помощь придут бытовые приемы: чистка картошки и игра в пинг-понг. Неплохо также «поехать на дачу, пить там больше молока» и «следить за новостями».

Правда, если «пересмотреть », настроение может упасть. А там недалеко и до нового стресса. Среди огорчений — замужество и городской шум. «Жизнь прожить — не поле перейти», полагают российские граждане.

Не меньше замужества россиян расстраивают экология и промышленность. Справиться с этим поможет перенос МКАД «подальше» и понимание того, «что они там внутри творят», «где они закопали свою совесть» и — когда речь заходит о промышленных предприятиях — «почему директор никак не женится» .

Если в вопросах промышленности граждане как-то освоились, то с гомеопатией у них никак не наладится. Одни считают гомеопатию «деградацией мозга», другие — «лечением медузами» или «какой-то заразой», «чем-то в Индии».

С темой любви дела обстоят тоже непросто. Россияне знакомятся «регулярно и повсеместно» — то ошибаясь домами, то в стиле «сама нашла и в плен взяла» (так отвечали мужчины). Идеальные места для знакомств — «там, где стрела Амура упадет». При этом конкретного места ее падения опрошенные указать не смогли.

Не менее важная тема — как уберечься от колдовства. Чары отступают, если «скрестить руки-ноги», «вымыть солью пол» и «посадить осину». Кроме того, действенной защитой будут занятия биоэнергетикой и сахаджа-йогой. Но самый верный способ — «изменить себя и стать прозрачным».