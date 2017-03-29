Вокзальная кошка втрое увеличила продажи английского журнала

Кошка по прозвищу Феликс помогла английскому уличному журналу Big Issue North продать втрое больший тираж, чем на то рассчитывал издатель. Об этом сообщает The Independent.

Как отмечается, в номере не было сенсационных тем или знаменитых спикеров: журнал посвятил главную статью Феликс, которую приютили работники железнодорожной станции «Хаддерсфилд», и поместила ее фото на обложку. В результате за неделю было продано больше 12 тысяч экземпляров, номер дважды пришлось допечатывать. Средства, вырученные от продажи этого номера Big Issue North, пойдут на поддержку малоимущих.

Работники станции приютили Феликс котенком в 2011 году. Они решили, что найденыш мужского пола, потому и дали ему такое прозвище.

Феликс — местная знаменитость. У нее есть собственная страница в Facebook. К Рождеству сотрудники станции выпускали благотворительный календарь, главной моделью которого была Феликс. Он собрал 15 тысяч фунтов (больше миллиона рублей).

Big Issue («Большая проблема») — журнал и социальный проект, который регулярно помогает малообеспеченным гражданам: они закупают его в редакции за половину стоимости и продают по рыночной цене, оставляя себе разницу. Big Issue North — одно из подразделений издания.