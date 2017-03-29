Европа стала доступнее и популярнее

Туры в Европу стали доступнее для россиян. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), поездки в страны Старого Света за год стали дешевле для россиян на 6–11%. Аналогичное снижение цен фиксируют и туроператоры. Они ожидают, что это вызовет рост спроса на европейские туры.

По данным ЕМИСС, в феврале средняя стоимость экскурсионной поездки на автобусе по городам Европы составила 39,2 тыс. рублей — на 11% меньше, чем год назад (44,1 тыс. рублей). Подешевели и путешествия в отдельные страны, по которым ведется официальная статистика. Так, экскурсионная поездка в Германию за год стала доступнее на 8%, подешевев с 61,9 тыс. рублей в феврале 2016-го до 56,8 тыс. рублей в том же месяце этого года. Поездка во Францию также теперь обойдется на 8% дешевле — в среднем такой тур стоит 63,8 тыс. рублей вместо прошлогодних 69,1 тыс. рублей. Тур в Грецию за год стал доступнее на 9%, снизившись в цене с 49,1 тыс. до 44,7 тыс. рублей. Отдых в Испании потерял в цене 6% и в феврале стоил 53,9 тыс. рублей вместо 57,2 тыс. рублей годом ранее.

Из тренда выбивается Финляндия — экскурсионная поездка в эту страну подорожала на 9% — до 24,2 тыс. рублей.

Показатели для всех туров рассчитываются на одного человека при предполагаемой длительности путешествия семь дней.

Первый вице-президент Ассоциации туроперторов России Владимир Кантарович пояснил, что основная причина снижения стоимости путешествий в Европу — стабилизация рубля относительно доллара и евро. Действительно, по данным ЦБ , средневзвешенный курс с 77,2 рубля за доллар в феврале 2016-го снизился до 58,4 рубля в феврале 2017-го. Средневзвешенный курс евро в тот же период упал с 85,9 до 62,2 рубля.

— Конечно, подешевевших туров покупают больше, — констатировал Владимир Кантарович.

Гендиректор «Сантрайз Тур» Андрей Оганесян подтвердил, что цены на поездки в Европу снизились за год примерно на 10%, при этом спрос увеличился на четверть.

— Спрос увеличился по всем направлениям примерно на 20–25%. В зимний период многие стали рассматривать Европу — не было того же Египта, и приходилось выбирать другие направления. Многим понравилась идея погулять по европейским городам, — рассказал эксперт.

Он добавил, что снижению цен на туры также способствовал рост спроса на них. И в ближайшие месяцы тенденция сохранится: цены на поездки в Европу продолжат снижаться, а спрос расти.

— Спрос будет расти, если сохранится политическая и экономическая стабильность. Об отдыхе люди думают тогда, когда чувствуют себя спокойно, — пояснил Андрей Оганесян.

Как ранее сообщали «Известия», до последнего времени доля отдыхающих за границей россиян сокращалась. По данным Ipsos Comcon, в 2014 году каждый десятый житель крупного города (100 тыс.+) побывал в заграничной туристической поездке, то в 2015-м —только 8%, а в 2016-м — и вовсе 6%.