В России издан первый путеводитель для «наземных» космических туристов

Ассоциация музеев космонавтики России (АМКОС) издала уникальный справочник по историческим и памятным местам, связанным с космонавтикой. При его подготовке впервые были согласованы и достигнуты реальные договоренности о порядке посещения режимных предприятий космической отрасли, хотя о полностью свободном доступе на закрытые объекты речь пока не идет. Для российских и иностранных туристов были разработаны инструкции, помещенные в путеводителе.

Первый в истории справочник туриста «По России космической» рассчитан на широкую аудиторию любителей путешествий и космонавтики всех возрастов, проживающих в России и за рубежом. Его также можно использовать и просто как познавательную книгу, посвященную истории космонавтики. В красочное издание альбомного формата вошли туристические маршруты, включающие посещение 74 объектов в 36 регионах страны от Калининграда до Благовещенска.

— Наш справочник — это скорее даже энциклопедия. Это первая такая серьезная кропотливая работа большого количества людей. За 60 лет с начала космической эры был накоплен интересный материал, который обобщает интерес к космической тематике, — рассказал «Известиям» президент АМКОС, летчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков

Пилотный небольшой тираж справочника был получен из типографии в феврале этого года. Пока его экземпляры есть даже не у всех специалистов, участвовавших в работе над ним. Способы его дальнейшего широкого распространения пока не определены. Книгу в электронном виде планируется разместить в свободном доступе в Сети. Кроме того, рассматриваются возможности перевода этого издания на английский, китайский и другие языки.

Справочник охватывает космодромы Байконур и Восточный, Центр подготовки космонавтов , демонстрационные и выставочные залы ведущих предприятий космической отрасли и институтов космической направленности Российской академии наук , государственные музеи космонавтики, мемориальные музеи выдающихся деятелей космонавтики и легендарных космонавтов, а также музеи учебных заведений.

— У нас шел длительный процесс согласования с каждой организацией по правилам доступа туристов в музеи, находящиеся на режимных объектах. Все вопросы были успешно решены. Мы сейчас можем объявить, что впервые были достигнуты договоренности об условиях посещения туристами предприятий космической отрасли, — отметили в АМКОС.

В пресс-службе «Роскосмоса» «Известиям» сообщили, что специфика работы предприятий накладывает некоторые ограничения на посещение территории, поэтому осмотреть экспозиции заводских музеев в большинстве случаев возможно только в составе организованных групп по предварительной записи. При этом госкорпорация стремится расширить количество музейных экспозиций, открытых для посещения широкой публики.

Например, в музей НПО имени Лавочкина , один из наиболее интересных музеев авиационно-космической техники в нашей стране, попасть будет затруднительно, но не невозможно. Для посещения нужно собрать группу от какой-либо организации и направить в «Роскосмос» заявку на коллективную экскурсию, пояснил «Известиям» представитель музея. А вот попасть, например, в музей научно-производственного предприятия «Звезда», где создаются скафандры для космонавтов, стало теперь возможно для любого человека, даже не в составе организованной группы, что подтвердил «Известиям» представитель музея.

Для популяризации достижений отечественной космонавтики «Роскосмос» делегировал Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) право на координацию туристической деятельности. Более 40 туроператоров получили разрешения на организацию поездок на космодромы Байконур и Восточный, в программу которых входит посещение стартовых комплексов, музеев и исторических памятников. Впрочем, в пресс-службе ЦЭНКИ «Известиям» пояснили, что туристические поездки на новый российский космодром Восточный будут возможны только после завершения строительных работ и создания там необходимой инфраструктуры для приема туристов.

Поездки по местам, связанным с космической отраслью, в том числе экскурсии на космодромы, особенно на запуски космических аппаратов, начинают пользоваться всё большей популярностью у туристов, рассказали «Известиям» в пресс-службе Ростуризма

— С учетом того что наша страна относится к ведущим космическим державам и обладает уникальной инфраструктурой и технологиями, развитие такого рода познавательного туризма представляется очень перспективным с точки зрения привлечения туристов из-за рубежа и реализации туристического потенциала Российской Федерации, — сказал представитель Ростуризма.

Владимир Джанибеков выразил надежду, что новый справочник может пригодиться Ростуризму в его деятельности.

В структуре справочника на один объект отводится один разворот. Исключения сделаны только для родины Гагарина (три разворота) и Центра подготовки космонавтов (два разворота). Для каждого объекта размещена небольшая карта, дано описание, представлены интересные факты о местных достопримечательностях и вставлено множество фотографий. И, самое главное, указана четкая инструкция действий для туриста — как доехать, где переночевать и поесть, какой режим работы, требуется ли предварительная подача заявки. Также записаны контактные данные ответственного сотрудника, который может ответить на все вопросы и помочь с организацией экскурсии.