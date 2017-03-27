В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов

В США двух девушек не пустили в самолет авиакомпании United Airlines, так как они были одеты в леггинсы, сообщает Washington Post.

Инцидент произошел при посадке на рейс Денвер — Миннеаполис. Еще одной пассажирке в леггинсах пришлось переодеться, прежде чем ее пустили на борт, сообщают очевидцы.

Это решение авиаперевозчика вызвало шквал критики в соцсетях. В итоге United Airlines пришлось ответить недовольным клиентам. В авиакомпании объяснили, что девушек сняли с рейса, так как они "нарушили дресс-код".

Как пишет Washington Post, в договоре о перевозке действительно указано, что сотрудник авиакомпании имеет право не пустить пассажира в самолет, если он "неподобающе одет", однако документ не уточняет, что можно считать "неподобающим" внешним видом.

Пресс-секретарь авиваперевозчика уточнил, что дресс-код распространяется только на сотрудников компании, использующих льготы на авиабилеты. Тем не менее, непонятно, чем именно United Airlines не угодили леггинсы, говорится в статье.