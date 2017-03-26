Анфиса Чехова сопроводила свое фото в нижнем белье грустным стихом о любви

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram свою фотографию в нижнем белье.

На черно-белом снимке 39-летняя звезда позирует с закрытыми глазами. Помимо нижнего белья, на ней можно увидеть распахнутую кофту светлого цвета.

Снимок сопровожден стихотворением с тегом #анфисиныстихомысли. Лирическая героиня этого стихотворного произведения обращается к своему возлюбленному с просьбой вернуть ей сказку. В тегах уточняется, что все герои являются вымышленными.