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Сразу все достоинства: модель Виктория Одинцова опубликовала свое фото в купальнике в необычной позе
Фото: instagram.com/viki_odintcova.
Российская модель Виктория Одинцова сумела так сфотографироваться, чтобы на одном снимке были видны сразу все достоинства ее фигуры.
Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка, на которой надет черный купальник, стоит перед фотографом боком, чуть выставив ногу вперед. Обзоры открыты завораживающе красивые линии ее женственной фигуры – модель демонстрирует на фото ягодицы и грудь.
Виктория Одинцова – модель и звезда Instagram, на которую в данный момент подписаны 3,5 миллиона человек.
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