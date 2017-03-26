Сразу все достоинства: модель Виктория Одинцова опубликовала свое фото в купальнике в необычной позе

Российская модель Виктория Одинцова сумела так сфотографироваться, чтобы на одном снимке были видны сразу все достоинства ее фигуры.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка, на которой надет черный купальник, стоит перед фотографом боком, чуть выставив ногу вперед. Обзоры открыты завораживающе красивые линии ее женственной фигуры – модель демонстрирует на фото ягодицы и грудь.

Виктория Одинцова – модель и звезда Instagram, на которую в данный момент подписаны 3,5 миллиона человек.