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В Австралии кенгуру напал на автомобиль
Автолюбитель из Канберры снял на видео агрессивного кенгуру, который напал на его автомобиль, пишет Daily Mail.
На кадрах видно, как автомобиль следует за животным, после чего тот внезапно остановился, обернулся и осмотрел машину перед тем, как нанести несколько ударов по капоту транспортного средства. Некоторые пользователи соцсетей шутят, что образ у кенгуру весьма интересный, так как он держит во рту соломку, которая напоминает сигарету.
Даже несмотря на то, что многие люди считают кенгуру милыми существами, они очень сильны и могут быть достаточно опасными для окружающих.
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