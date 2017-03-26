Нарушил молчание: в Лондоне гвардеец напугал назойливого туриста

Служащий Королевской гвардии, охраняющий Сент-Джеймсский дворец в Лондоне, прогнал назойливого туриста, который решил рядом с ним станцевать. Видео инцидента опубликовало британское издание Daily Mail.

На записи видно, как мужчина начинает исполнять танец на фоне дворца и что-то напевать себе под нос. Неожиданно один из гвардейцев поворачивается к нему и кричит: "А ну, убрался отсюда! Ты уже вчера приходил и то же самое устроил. Выключи камеру!" После этого растерянный мужчина поспешил удалиться.

На посту гвардеец не может просто так даже повернуться, не говоря уже о том, чтобы заговорить. Поэтому многочисленные туристы постоянно провоцируют солдат, пытаясь вызвать у них хоть какую-то реакцию.