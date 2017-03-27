Модные блогеры отдыхают! Все о самой стильной бабушке в мире

Жаклина (полное имя женщины неизвестно) (47) из Сербии признана самой модной бабушкой в мире, как сообщает портал The Sun. Она регулярно выкладывает в свой Instagram фотографии с различных фотосессий, на которых примеряет модные образы. В основном съемки проходят в городах Италии, а за ее творчеством следят более 158 тысяч человек.

У Жаклины есть две внучки, снимки с ними модная бабушка частенько выкладывает в Instagram.

Женщина любит путешествовать – она жила и во Франции, и в Швейцарии, и в Польше. Жаклина надеется, что своим примером вдохновит других женщин в возрасте поддерживать себя в форме. «Моя цель — пробуждать в женщинах их дикую сущность», - написала она в социальной сети.

Кстати, Жаклина - не единственная бабушка, которая популярна в социальных сетях. Пожилые дамы вообще дают фору молодым фэшн-блогерам.