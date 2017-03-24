Названы самые пьющие регионы России

Магаданская область и Чукотский автономный округ были названы самыми пьющими регионами России. «Рейтинг трезвости» представили в Совете Федерации . Об этом сообщает РИА Новости

В пятерку самых пьющих регионов также вошли республика Коми, Амурская область и Пермский край. Меньше всего спиртного употребляют в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Москва оказалась на 28 месте.

Султана Хамзаева. Авторы рейтинга учитывали такие показатели, как количество проданного алкоголя, количество погибших от отравления спиртными напитками и статистика преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Исследование было проведено под руководством члена Общественной палаты

24 марта Роспотребнадзор опубликовал данные за 2016 год, согласно которым граждане России с 2009 года на треть сократили употребление алкоголя. В среднем россиянин в год выпивает около 10 литров алкоголя, тогда как 7 лет назад этот показатель равнялся 15 литрам.