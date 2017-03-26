Самый активный город-участник "Часа Земли" получит награду 29 марта

Город России, жители которого активнее других участвовали в экологической акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Час Земли", 29 марта получит награду - статуэтку в виде позолоченного глобуса. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба WWF России.

"Акция "Час Земли - 2017", которая на международном уровне проводится в десятый раз, стала самой массовой в истории. К ней присоединились 184 страны мира (на шесть больше, чем в прошлом году). В России в мероприятии приняли участие рекордные 150 городов - в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. Город, жители которого будут наиболее активны в ходе акции, 29 марта получит статуэтку "Столицы Часа Земли", - говорится в сообщении.

Победителя определят исходя из соотношения количества участников акции "Час Земли" и численности населения города. Чтобы принести своему городу "очки", жителям необходимо было зарегистрироваться на сайте акции и указать свое местоположение.

Велопробеги, ушастые совы и Байкал

Россия приняла участие в акции в девятый раз. В 2009 году "Час Земли" прошел в 20 городах, в 2017-м - в 150.

В 2013 году акцию поддержал президент России Владимир Путин , и на 60 минут впервые была погашена подсветка московского Кремля. В этом году в столице во тьму погрузилось около 1,7 тысячи зданий, в том числе Храм Христа Спасителя. В Санкт-Петербурге была отключена подсветка Эрмитажа , нескольких мостов и ансамбля стрелки Васильевского острова, а во Владивостоке - моста через бухту Золотой Рог.

Многие участники акции традиционно поддерживают "Час Земли" велопробегами. Например, в этом году московский велопробег, по заявлениям WWF, набрал около 500 участников, а в Мурманске прошел самый северный парад велосипедистов. Кроме того, в нескольких городов провели специальные мероприятия, чтобы привлечь внимание людей к той или иной природоохранной проблеме. Например, в Мурманске убирали мусор, в Иркутске очищали берега Байкала, а в Санкт- Петербурге выпустили на волю ушастых сов, с которыми уличные фотографы предлагали сняться туристам.

Всего 60 минут

Первый "Час Земли" прошел в 2007 году в Австралии. Тогда жители континента погасили свет и отключили электроприборы на 60 минут, чтобы привлечь внимание людей во всем мире к проблеме ограниченности природных ресурсов и защите окружающей среды. Способ оказался таким действенным, что на следующий год в акции приняли участие уже 35 стран. В прошлом году ее география расширилась до 178 государств, а участие в ней приняли 2 млрд человек.

Участвующие в акции жители домов и квартир в последнюю субботу марта выключают свет с 20:30 до 21:30, а представители властей и бизнеса отключают подсветку многих зданий, в том числе мировых достопримечательностей. Так, в этом году на 60 минут во тьму погрузились комплекс пирамид в Египте, Биг-Бен и Вестминстерский дворец в Лондоне, собор Святого Петра в Ватикане, Колизей в Риме, Эйфелева башня в Париже, Афинский акрополь, Голубая мечеть в Стамбуле, Сиднейский оперный театр, телебашня "Бордже Милад" в Тегеране, небоскребы "Тайбэй 101" в Тайбэе, "Бурдж-Халифа" в Дубае, Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Каждый год Всемирный фонд дикой природы просит своих сторонников поддержать ту или иную инициативу в рамках акции. В этом году "зеленые" призывали обратить внимание на ответственное отношение человека к природе и последствия антропогенного воздействия, поэтому акция шла под лозунгом "Меняй себя, а не планету".