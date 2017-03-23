МИД предостерег россиян за границей от слов «яблан», «жид» и «понос»

Россиянам, отправляющимся за границу, рекомендовали воздержаться от нецензурных выражений на русском языке. С таким обращением к туристам выступили в министерстве иностранных дел России . Документ консульского отдела МИД РФ публикуется на сайте ведомства.

Российским гражданам напомнили о недопустимости использования слова «жид» в Израиле. Также туристам рекомендовали воздержаться от ругательств «поц» и «шмок», заимствованных из идиша.

В Иране не следует произносить слова «космос» и «кирпич», так как в них содержатся звукосочетания «кир» и «кос», обозначающие в персидском языке женские и мужские половые органы.

В Турции следует отказаться от слова «сок». Кроме того, турецкие граждане могут расценить как оскорбительные жесты «фига» и «окей», так как первый символизирует гениталии, а второй – намекает на гомосексуальность собеседника.

Россиян, путешествующих по Сербии, призвали сдержанно отнестись к словам «яблан» («тополь»), «понос» («гордость»), «позориште» («театр») и «матерни» («родной»). Дипломаты также подчеркнули, что спешка при общении с работниками сферы обслуживания может расценивать как грубость и неуважение.

В МИД РФ рекомендовали проявлять за границей дружелюбие, соблюдать законодательство страны и не злоупотреблять спиртным.