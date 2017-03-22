СМИ сообщили о буме фиктивных браков мигрантов с россиянами

Сотрудники московских миграционных подразделений полиции зафиксировали прилив трудовых мигрантов, получающих разрешение на временное проживание с помощью фиктивных браков с россиянами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, эта юридическая лазейка позволяет мигрантам «обосноваться на три года в Москве и не платить налоги за патент, от которых Москва получает сегодня триллионы рублей».

РИА Новости отмечает, что разрешение на временное проживание (РВП) в общем порядке получить сложно, так как необходимо пройти специальную комиссию, поэтому мигранты стараются искать обходные пути. По данным агентства, более половины из 13,5 тысячи заявлений на получение РВП в столице поступило от интернациональных семей. В целом по стране 35 тысяч приезжих пытаются получить РВП таким способом. При этом в 2009 году таких заявлений в России было всего 686.

Источник РИА Новости отметил, что заключивший фиктивный брак мигрант может развестись уже на следующий день, потому что «освобождающий от налога статус ему уже обеспечен».

Эксперт и автор пособий по проблемам миграции Анатолий Кульнев отметил, что проблему с фиктивными браками мигрантов можно решить, изменив закон о правовом положении иностранцев в России. По его мнению, в документ нужно ввести поправки, в которых будет сказано, что получить РВП можно только по месту жительства супруга.

По информации агентства, за столичного супруга или супругу мигранты платят по 100 тысяч рублей, а жители отдаленных регионов «стоят» гораздо дешевле, поэтому приезжие стараются заключить браки именно с ними.

В январе районный суд города Мурманска запретил распространять в интернете информацию об услугах по заключению фиктивных браков за вознаграждение. По мнению суда и прокуратуры, такие сведения представляют собой «информационное пособничество незаконной миграции иностранных граждан», что влечет за собой уголовную ответственность.