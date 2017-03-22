"Ъ": интерес к заграничным поездкам у индивидуальных туристов достиг докризисного уровня

Интерес к зарубежным поездкам и стремление заранее их забронировать начали проявлять путешественники, планирующие свои поездки самостоятельно. Это констатирует газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные участников рынка самостоятельного бронирования авиабилетов.

В частности, согласно расчетам Biletix, объемы раннего бронирования в 2017 году выросли на 12,4% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года, а зарубежные направления в общей структуре продаж увеличились на 45% при снижении доли по внутренним направлениям на 13%.

Гендиректор Biletix Александр Сизинцев объясняет соответствующую переориентацию укреплением рубля, пишет газета. Аналитики сервиса Tutu.ru связывают эту тенденцию также с появлением недорогих тарифов у многих перевозчиков.

По расчетам Skyscanner, интерес туристов к летним поездкам в Симферополь, Сочи и Краснодар за год сократился на 23%, 21% и 22% соответственно, при этом число запросов на авиабилеты в Барселону, Тиват (Черногория) и Салоники выросло на 40%, 41% и 115%.

По словам советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина, в зависимости от страны, рост потенциального выездного турпотока сейчас оценивается в 10-30%. "Если эти темпы сохранятся, выездному рынку удастся показать очень хорошую динамику по итогам года. Но речь пока в любом случае будет идти лишь о постепенном возвращении потока к докризисным показателям", - заявил он газете.