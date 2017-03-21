Синоптики сообщили о возвращении снегопадов

Днем будут идти осадки в виде дождя, а ночью - мокрого снега. Днем температура до 8 градусов тепла, в центральном Черноземье до 10 градусов тепла. В середине недели в этом регионе осадки, ночью возможны заморозки до -2 градусов. Теплее всего будет на юге региона - до +14 градусов тепла.

В Москве сегодня небольшой дождь, ночью без минусовых температур - 1-3 градуса выше ноля, днем до +8 градусов. В среду возможен -1 градус ночью, днем до +10 градусов, местами осадки. В четверг облачно с прояснениями, днем 3-5 тепла, днем 8-10 градусов.

Такая погода помогает очистить улицы от зимней пыли и грязи. Можно сказать, что погода включила режим "генеральной уборки".

В Ленинградской области и соседних областях Северо-Запада 3-8 градусов тепла, в Карелии до 6 градусов с порывами ветра до 17 метров в секунду. Температура выше ноля и по всему северу. В Коми 0 - +5 градусов, в Вологодской области 2-7 градусов тепла, в Архангельской области 3-8 градусов. И только крайние северные районы, такие как Мурманская область и Ненецкий автономный округ, со слабыми морозами - 1-2 градуса ниже ноля. Везде небольшие осадки и ветер. В Калининградской области без осадков, 4-9 градусов тепла.

Очень разная температура в Поволжье. В правобережье до +9, а в левобережье до -6 градусов.

В Крыму небольшие дожди, 7-12 градусов тепла. С середины недели температура начнет подниматься, потеплеет до 15 градусов тепла.

В Пермском крае и Свердловской области 2-7 градусов в дневные часы. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае без осадков, 2-10 градусов тепла. Не будет потепления в Омской области, здесь около 0 градусов. Теплее в Тюменской области - до +5 градусов.

В южных районах Красноярского края около 0 градусов, во второй половине недели потеплеет до 7 градусов. А в центральных районах от 0-5 в первой половине недели, и на пару градусов теплее во второй.

В районе Байкала небольшой снег. В Иркутской области и Бурятии температура днем от 0 до +5 градусов.

На Дальнем Востоке сухо в Амурской области, 1-6 градусов тепла. А в Приморском крае и Хабаровском осадки. В Приморье до +9, и на градус холоднее на юге Хабаровского края.