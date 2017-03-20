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Прославленный американский хореограф Триша Браун скончалась в возрасте 80 лет

Умерла легендарный хореограф Триша Браун
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Знаменитый хореограф из США Триша Браун скончалась на 81-м году жизни. Она ушла из жизни после продолжительной болезни.
Как сообщает "Ридус", исполнительный директор Trisha Brown Dance Company Барбара Дюфти подтвердила факт смерти.
Триша Браун прославилась абсолютно новым подходом, который она сформировала в танцевальной школе. Она считается основоположником постмодернистской танцевальной школы.
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