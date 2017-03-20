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Прославленный американский хореограф Триша Браун скончалась в возрасте 80 лет
Фото: trishabrowncompany.org
Знаменитый хореограф из США Триша Браун скончалась на 81-м году жизни. Она ушла из жизни после продолжительной болезни.
Как сообщает "Ридус", исполнительный директор Trisha Brown Dance Company Барбара Дюфти подтвердила факт смерти.
Триша Браун прославилась абсолютно новым подходом, который она сформировала в танцевальной школе. Она считается основоположником постмодернистской танцевальной школы.