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Россия вошла в топ-50 самых счастливых стран мира
Россия заняла 49 место в рейтинге World happiness report 2017, составленном сетью ООН по поиску решений в целях устойчивого развития (SDSN).
В прошлогоднем рейтинге Россия заняла 56 место.
На первом месте в рейтинге 2017 года оказалась Норвегия, она сместила прошлогоднего лидера — Данию, теперь Дания занимает второе место. Также в десятку самых счастливых стран вошли Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.
«Норвегия стала лидером рейтинга, несмотря на низкие цены на нефть. Иногда говорят, что в Норвегии высокий уровень счастья не из-за ее благополучия, а вопреки ему», — говорится в комментарии к докладу.
Самыми несчастными странами стали Центральноафриканская Республика (она заняла последнее место в рейтинге), Бурунди, Танзания, Сирия, Руанда, Того.
Всего в рейтинг вошли 155 стран. Рейтинги основываются на показателе ВВП на душу населения, уровне социальной поддержки, ожиданиях по продолжительности здоровой жизни, свободе совершать выбор, щедрости и восприятию коррупции.
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