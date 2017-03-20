Россия вошла в топ-50 самых счастливых стран мира

В прошлогоднем рейтинге Россия заняла 56 место.

На первом месте в рейтинге 2017 года оказалась Норвегия, она сместила прошлогоднего лидера — Данию, теперь Дания занимает второе место. Также в десятку самых счастливых стран вошли Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

«Норвегия стала лидером рейтинга, несмотря на низкие цены на нефть. Иногда говорят, что в Норвегии высокий уровень счастья не из-за ее благополучия, а вопреки ему», — говорится в комментарии к докладу.

Самыми несчастными странами стали Центральноафриканская Республика (она заняла последнее место в рейтинге), Бурунди, Танзания, Сирия, Руанда, Того.

Всего в рейтинг вошли 155 стран. Рейтинги основываются на показателе ВВП на душу населения, уровне социальной поддержки, ожиданиях по продолжительности здоровой жизни, свободе совершать выбор, щедрости и восприятию коррупции.