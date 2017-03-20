Россияне стали предпочитать самостоятельный отдых пакетным турам

Россияне всё чаще решаются на самостоятельно спланированные путешествия. Если до 2014 года процентное соотношение «организованных» и «диких» туристов оставалось стабильным (первых было в три раза больше), то в последующие годы оно стало меняться. В 2016-м треть общего числа российских туристов отправились отдыхать за границу «дикарями». Эксперты считают, что дело вовсе не в стремлении сэкономить, так как индивидуальный туризм требует не меньше затрат, чем пакетный.

По данным исследования маркетинговой компании Ipsos Comcon, доля россиян, отдохнувших за границей, за последние два года значительно сократилась. Если в 2014 году каждый десятый житель крупного города (100 тыс.+) побывал в заграничной туристической поездке, то в 2015-м — только 8%, а в 2016-м — и вовсе 6%.

Больше всего путешественников потеряли курортный, экскурсионный и лыжный туризм. А вот от посещения родных и друзей за границей, фестивалей и спортивных мероприятий граждане РФ не отказались — по этим направлениям количество выезжавших за рубеж почти не изменилось. По сравнению с 2014 годом число туристов сократилось и среди клиентов турагентств, и среди любителей самостоятельного отдыха. Но в первой группе потери ощутимее, чем во второй: 36% против 16%. В итоге соотношение «диких» и «организованных» туристов изменилось в пользу «дикарей».

По мнению директора по маркетингу и коммуникациям Ipsos Comcon Милы Новиченковой, чаще самостоятельно организуют свои поездки более активные люди, для которых путешествия — неотъемлемая часть их жизни.

— Им нравится тратить время на поиск билетов, выбор места проживания. Предварительную проработку деталей поездки они воспринимают как часть удовольствия от путешествия. Для самостоятельных туристов важно ощущение свободы, возможность распоряжаться своим временем, наличие в поездке элемента приключений и сюрприза. Среди них больше поклонников экстремальных видов спорта. Самостоятельные путешественники чаще организованных путешествуют одни, чаще выбирают автомобиль как средство передвижения, — рассказала Мила Новиченкова.

При планировании поездки самостоятельные путешественники в первую очередь выбирают страну пребывания, затем смотрят на цены, а уровень сервиса их волнует мало. 54% «дикарей» вообще не пользуются услугами отелей. Для организованных туристов цены и сервис — в числе главных ориентиров. Только 7% из них решаются обойтись без гостиниц. Интересно, что рекомендации друзей и знакомых имеют одинаковый вес для обеих групп туристов.

Эксперт отмечает, что «дикие» туристы не игнорируют знаменитые достопримечательности, но для них познание местного быта и колорита не менее значимо, чем коллекционирование селфи в знаковых местах. Их не так пугает незнание местного языка — необходимость преодолевать языковой барьер в чужой стране воспринимается скорее как часть приключения.

Планируя путешествие через агентство, россияне чаще всего выбирают полутора-двухнедельные вояжи. Самостоятельные поездки на отдых за границу обычно либо совсем короткие (несколько дней), либо весьма протяженные (больше двух недель). Несмотря на то что самостоятельные путешественники чаще организованных предпочитают хостелы и малозвездочные отели, сэкономить на поездке не удается: в 2016 году разница в тратах составляла всего 4%.

— Мне не кажется, что самостоятельный туризм вытеснит организованный, — считает Мила Новиченкова. — Все-таки для планирования индивидуальной поездки нужно приложить много усилий. И из-за «штучности» товара она получается не намного дешевле или совсем не дешевле пакетного тура. Скорее можно говорить о формировании особого сегмента путешественников, для которых главной ценностью в поездке являются не простота и комфорт, а эмоции и впечатления.

Эксперты Ростуризма отмечают, что предпочесть турпакет индивидуальной поездке туристов часто заставляют соображения безопасности.

— В соответствии со статьей 11.6 Федерального закона № 132 от 24.11.1996 созданы фонды персональной ответственности туроператоров, — сообщили в пресс-службе Федерального агентства по туризму. — Они сформированы для возмещения туристам ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации продукта.

Организованные туристы получают финансовые, страховые, медицинские гарантии, а самостоятельный путешественник в случае возникновения нештатной ситуации сам несет за нее ответственность.