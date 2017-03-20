Турция вновь стала самой популярной у российских туристов

​​​​​​​Турция вновь становится самым популярным направлением для россиян. В этой стране планирует отдохнуть в мае каждый пятый отпускник, об этом свидетельствует статистика продаж сервиса Level.Travel, который реализует онлайн-туры от более 20 ведущих туроператоров России. При этом российские курорты в мае планируют посетить только 5% отпускников.

Рейтинг самых популярных направлений на майские праздники в этом году возглавила Турция (22%). На втором месте оказался Таиланд (19%), на третьем — Кипр (13%). А лидер 2016 года Греция заняла четвертое место, набрав всего 9%. Пятая и шестая строчки достались Индии и Тунису (7 и 6% соответственно). А на отечественных курортах в мае будут отдыхать 5% россиян.

По данным Level.Travel, сейчас самыми недорогими предложениями являются путевки в Турцию — стоимость недельной поездки в период праздников начинается от 27 тыс. рублей на двоих — с перелетом, проживанием в трехзвездочном отеле и системой питания «всё включено».

Примерно за такие же деньги можно отдохнуть в Адлере, правда, в однозвездочном отеле и без питания. Такая поездка обойдется в 24 тыс. рублей на двоих. А вот тур на российские курорты на майские праздники с проживанием в отеле три звезды и питанием по системе «всё включено» в Сочи можно приобрести от 63 тыс. рублей на двоих.

Как сообщили «Известиям» в Федеральном агентстве по туризму, среди российских туристических направлений на длинные майские выходные лидирует Крым (57,7% поисковых запросов), Сочи и курорты Краснодарского края (29,61%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (2,19%). Также туристы активно интересуются отдыхом в Ярославской, Владимирской, Калининградской областях, Москве и Подмосковье, Карелии, Ставропольском крае.

При этом средний чек на перелеты внутри страны составляет 5,6 тыс. рублей (в оба конца), что на 35% ниже, чем в 2016 году. Например, перелет из Москвы в Сочи в среднем туристу обойдется в 4,4 тыс. рублей, в Санкт-Петербург — 3,9 тыс. рублей, в Симферополь — 4,2 тыс. рублей.

Ростуризм отмечает, что из зарубежных направлений в мае 2017 года абсолютным лидером стала Турция.

По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, Турция сохранит свои лидерские позиции на российском туристическом рынке на протяжении всего сезона.

— Всё логично, отдых в трехзвездочном отеле в Турции стоит как в однозвездочной гостинице на российском курорте. При всем своем положительном отношении к отечественным товарам и услугам наши граждане прежде всего ориентируются на соотношение цены и качества, — пояснил Дмитрий Янин

Он отметил, что российские курорты не могут конкурировать с турецкими. Сезон в нашей стране значительно короче, и это сказывается на цене предложения.

— Наши туроператоры зарабатывают в основном в июле и августе, за эти два месяца они должны «отбить» все свои годовые издержки. В Турции же сезон длится с мая по октябрь включительно, поэтому турецкая сторона может проводить более сдержанную ценовую политику, — объяснил Дмитрий Янин.

По его словам, среди граждан западноевропейских стран Турция, наоборот, в последнее время потеряла популярность. Из-за несогласия с политическим курсом страны и нестабильной в плане безопасности ситуации немцы и британцы теперь предпочитают отдыхать в Испании и Греции.

По данным Level.Travel, самый дорогой тур, приобретенный на майские праздники 2017 года, по России стоит 64 тыс. рублей. За эти деньги пять туристов проведут четыре ночи в трехзвездочном отеле в Адлере с завтраками и ужинами. А самый дорогой тур за границу был приобретен за 293 тыс. рублей. За эти деньги двое туристов проведут 12 ночей в пятизвездочном отеле на Маврикии — с завтраками и ужинами.

Средний чек на майские праздники для туров по России составляет сейчас 33 тыс. рублей, а для туров за границу — 68 тыс. рублей.