Ученые нашли связь между группой крови и сексуальностью

Уровень активности и другие особенности сексуальной жизни человека напрямую коррелируют с группой крови, уверены немецкие исследователи.

Они опросили более трех тысяч человек, чтобы выяснить закономерности. Оказалось, что первая группа крови определяет повышенную склонность к экспериментам и темпераментность в интимной сфере,

Люди со второй группой, чаще всего, являются менее пылкими любовниками, но при этом более надежными спутниками в жизни.

Для обладателей третьей группы крови характерны романтичность и чувственность. В постели они скорее нацелены на сам процесс, а не на результат.

Наконец, люди с четвертой группой целиком и полностью отдаются велению сердца и предпочитают традиционный секс, без «экстрима» и отклонений.

Ранее ученые определили среднюю продолжительность полового акта у современных пар.