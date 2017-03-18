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Ученые нашли связь между группой крови и сексуальностью
Уровень активности и другие особенности сексуальной жизни человека напрямую коррелируют с группой крови, уверены немецкие исследователи.
Они опросили более трех тысяч человек, чтобы выяснить закономерности. Оказалось, что первая группа крови определяет повышенную склонность к экспериментам и темпераментность в интимной сфере,
Люди со второй группой, чаще всего, являются менее пылкими любовниками, но при этом более надежными спутниками в жизни.
Для обладателей третьей группы крови характерны романтичность и чувственность. В постели они скорее нацелены на сам процесс, а не на результат.
Наконец, люди с четвертой группой целиком и полностью отдаются велению сердца и предпочитают традиционный секс, без «экстрима» и отклонений.
Ранее ученые определили среднюю продолжительность полового акта у современных пар.
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