Наследие Теслы

Электричество способно не только обеспечивать комфортный быт, но и выступать как разрушительная сила. Этим не преминули воспользоваться блогеры-естествоиспытатели, регулярно выпускающие видео с экспериментами, где все горит, сверкает и взрывается. На днях в сети появился очередной опыт с арбузом, который пытаются разорвать на части с помощью высоковольтного конденсатора. «Лента.ру» вспомнила, как электролюбители развлекаются с электричеством и что можно соорудить, располагая лишь шокером.

Автор YouTube-канала The Backyard Scientist, снимающий ролики со зрелищными экспериментами в домашних условиях, не раз демонстрировал, на что способно электричество. Недавно энтузиаст соорудил раскачанный до 20 тысяч вольт конденсатор размером со стиральную машину, чтобы проверить его силу на обычных продуктах питания. Вполне ожидаемо, что в ролике много взрывов, но проверка на прочность спелого арбуза оказалась наиболее зрелищной.

Подобный эксперимент с арбузом проводили еще в 2009 году с помощью конденсатора на 30 тысяч вольт. По словам автора ролика, куски арбуза разлетелись на 15 метров.

Маринованные огурцы также вызывают интерес у любителей поиграть с электричеством. Соли, содержащиеся в них, разлагаются на ионы натрия и хлора и тем самым увеличивают электропроводимость, что позволяет создать овощной светильник или гирлянду. Для этого нужны лишь два гвоздя, немного проводов, сеть 220 вольт и, конечно же, сам огурец. Кроме светильника, из овощных заготовок можно запросто сделать свою маленькую электростанцию, где огурцы и помидоры выступают в роли щелочных батареек.

Рассказывая о безбашенных опытах с электричеством, нельзя не вспомнить про луганских изобретателей Kreosan. Ролик, посвященный созданию генератора на миллион вольт из телевизионных умножителей, можно по праву назвать одним из самых зрелищных. Изначально система состояла из 11 умножителей, и этого хватало для того, чтобы запечь яблоко на расстоянии. Потом добавили еще одну систему, уже из 20 умножителей. Что удивительно, старенькая Nokia без проблем выдержала такое напряжение, чего сами изобретатели никак не ожидали.

Особую любовь блогеры испытывают к эксперименту под названием «Лестница Иакова», демонстрирующий один из самых красивых эффектов электрической дуги. Для того чтобы все получилось, необходимо напряжение в несколько тысяч (или даже больше десятка тысяч) вольт и ток не менее 15 миллиампер, а также два электрода, расположенных буквой V. Дуга возникает в самой близкой точке между электродами, после чего воздух нагревается и дуга поднимается вверх.

Сделать «Лестницу Иакова» еще более зрелищной можно, если закрутить электроды в спираль, как и поступил Рик Осгуд (Rick Osgood). Но стоит помнить, что это очень опасный эксперимент. В США, посмотрев этот опыт YouTube, 15-летний парень попытался его повторить и погиб от удара током.

Не менее зрелищна и катушка Теслы, испускающая в разные стороны молнии. Однако такие шоу уже приелись изобретателям, поэтому они пытаются придумать что-то новенькое со старым добрым трансформатором Теслы. Дестин Сандлин с канала Smarter Every Day показал переносную пушку Теслы, которую соорудили его знакомые, а также заснял ее в деле на высокоскоростную камеру.

Конечно же, такую опасную вещь, как электричество, не могли проигнорировать авторы шоу «Чудаки». В полнометражном фильме «Чудаки 3D» в отдельном эпизоде необходимо пройти через полосу препятствий с множеством работающих электрошокеров на подвесах. Наблюдать, как в очередной раз корчатся Бэм Марджера и Стив-О невероятно смешно, однако повторять это не стоит.

Электротехники-любители с канала Photonicinduction пропустили ток через стальную цепь, чтобы превратить ее в подобие оружия «Призрачного гонщика». Поначалу не производит особого впечатления, но спустя некоторое время цепь так раскаляется, что начинает плавиться.

Некоторые умельцы и вовсе с помощью тазера пытаются воссоздать оружие из ролевых игр, наделяя обычный меч дополнительными возможностями. Энтузиаст скрестил меч с данным устройством самообороны, чтобы получилось ультимативное оружие истребления орков, троллей и прочих тварей. К сожалению, в реальных условиях это оружие не будет столь эффективно, как предполагают комментаторы в сети.

Разрушители телефонов всех мастей тоже питают теплые чувства к шокерам, ведь с их помощью можно проверить смартфон на прочность. В отличие от Nokia, iPhone 6 Plus не выдержал схватку с высоким напряжением и выключился практически сразу под действием тазера.