Американцы нашли на Марсе бутылку пива

Музыкант и "охотник за аномалиями" Томас Миллер нашел на снимках с красной планеты, сделанных марсоходом, бутылку пива. Как утверждает Миллер, он даже распознал этикетку, передает Daily Mail.

Исследователь отметил, что бутылка отличается от земной дизайном. По словам Миллера, на ней присутствует красно-бело-зеленая этикетка.

Однако более опытные уфологи говорят, что необычная форма бутылки на фото — не первая странность, которую замечают на поверхности Марса. И скорее всего - это просто камень, который стал выглядеть как бутылка из-за игры света и тени.